«اقتصادية قناة السويس» تستعد للعمل رسميًا بنظام ACI يوليو المقبل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قيامها بالتنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، بضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في أبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والذي يعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتامين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية.

وأوضح البيان أنه يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع ، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشاركة بعض مشروعات المنطقة فى التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أبريل الماضي وذلك تمهيداً لتنفيذها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف المهندس يحيى زكي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام جميع البيانات والمستندات إلكترونياً والمساعدة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويبدأ تطبيق هذة المنظومة اعتباراً من أول يوليو القادم تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات وقرار وزير المالية رقم 222لسنة 2021 بشأن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها كمرحلة ثانية لتطبيق النظام.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية، أن الهيئة تعمل حالياً على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والعمل على المساعدة وتوضيح كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للتسجيل المسبق للشحنات.