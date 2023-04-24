اقتصادية قناة السويس تستعد لتدشين 7 مشروعات بصناعية شرق بورسعيد

تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لإنها ء الموافقات اللازمة لإقامة 7 مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية بإجمالي مساحة 62000 متر مربع.

وتتنوع هذه الصناعات بين تصنيع الصمغ العربي ومشتقاته، وصناعة المسبوكات، بالإضافة إلى المواسير الحديدية ومستلزماتها وعدد من المستودعات والمخازن ومحطة خرسانة.

جاء ذلك فى تقرير صادر عن الهيئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء، مشيرا إلى أنه تم تأهيل المنطقة الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولكن تركز المنطقة الاقتصادية على جعلها مركزا للصناعات المتوسطة والخفيفة.

كما تم تأسيس الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية بهدف تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقام المشروع على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، بطاقة إنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 100 وحدة متحركة في السنة، على أن تكون المرحلة الثانية لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بمعدل 125 وحدة في السنة، والمرحلة الثالثة إنتاج عربات القطار الكهربائي السريع 150 وحدة في السنة بما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الأفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.

تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في يونيو 2022، مذكرة تفاهم مع شركة” H2 Industries” الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.



كما تبذل المنطقة الاقتصادية جهداً ملحوظاً لتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية (وادي التكنولوجيا) لتكون أحد أهم المناطق الصناعية الهامة في مجال الصناعات التكنولوجية

والصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، حيث شرعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمنطقة تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الصناعات المستهدف توطينها بها.



وجار الاتفاق مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج الفولاذ بأنواعه.

تستعد الهيئة خلال الشهور القليلة المقبلة بالبدء في العمل على تنمية منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) في ظل إستراتيجية الهيئة لتوطين عدد من الصناعات بها وطرح العديدة من الفرص المتوفرة بها أمام المستثمرين، وتزامنا مع احتفالات وأعياد تحرير سيناء.