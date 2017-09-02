اقتصادية قناة السويس تروج لفرص الاستثمار بمعرض بالصين

وكالات: تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد رفيع المستوى في معرض الصين والدول العربية 2017 الذي يقام في مدينة ينشران بمنطقة "نيتشيا" ذاتية الحكم الصينية في الفترة من 6-9 سبتمبر الجاري. وقالت المنطقة الاقتصادية فى بيان اليوم السبت، إن وفد المنطقة يضم اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة

وكالات:

تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوفد رفيع المستوى في معرض الصين والدول العربية 2017 الذي يقام في مدينة ينشران بمنطقة “نيتشيا” ذاتية الحكم الصينية في الفترة من 6-9 سبتمبر الجاري.

وقالت المنطقة الاقتصادية فى بيان اليوم السبت، إن وفد المنطقة يضم اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومساعد رئيس الهيئة وأمين عام مجلس الادارة وممثلي قطاع الاستثمار بالهيئة، وتأتي المشاركة ضمن الجناح المصري في المعرض الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع .

ونقل البيان عن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية قوله، إن هذا المعرض يعتبر من أهم المعارض الصينية ،ومصر هي دولة ضيف شرف المعرض الذي يتم تنظيمه مرة كل عامين .

وأضاف “ممش” المعرض فرصة ووسيلة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، والترويج للمشروعات المقامة بها، فضلا عن أن الاستثمارات الصينية تعد جزءا مهما من حجم الاستثمارات بالمنطقة .

وتابع : ” المنطقة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية وتنوعها في عدد من المجالات بالمنطقة،كما أن المشاركة في معرض الصين والدول العربية يساهم في توصيل رسالة المنطقة الاقتصادية للمستثمرين بالدول العربية المشاركة”.

من جانبه، أشار اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية إلى أنه نظرا لأهمية هذا المعرض الدولي، فقد تم تخصيص مساحة 180 مترا للمنطقة الاقتصادية داخل الجناح المصري، لإقامة عدة فعاليات على هامشه تتمثل في منتدى الترويج للاستثمار وتنظيم لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الصينين والزائرين، وكذلك عرض فيلم ترويجي عن الهيئة والفرص الاستثمارية بالمنطقة.

