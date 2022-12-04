«اقتصادية قناة السويس» تدشن مشروعا لتموين السفن مطلع 2023

تعتزم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق أولى خدماتها لتموين السفن بالوقود فى يناير المقبل، عبر مركب محمل بنوعين من الطاقة، الأول : وقود بحرى، والثانى : منخفض الكبريت، لتلبية جميع احتياجات كل أنواع السفن المارة من المجرى الملاحى المصرى، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ «المال» أن خدمات تزويد السفن بالوقود هى مرحلة من مشروعات الخدمات المقرر إطلاقها فى المنطقة الاقتصادية، والذى يشتمل على إتاحة 25 خدمة أخرى للسفن المارة بالقناة، ومن بينها: «الإمداد بالغذاء، والماء، والزيوت، إضافة إلى الإخلاء الطبى، والتوريدات البحرية، وأعمال الإصلاح والصيانة للناقلات».

وأشارت إلى أن المشروع خلال العام الأول يستهدف تحقيق طاقة التموين بالوقود بإجمالى 1.3 مليون طن، إذ تتولى شركة «مينرفا» العالمية تقديم الخدمة بميناء شرق بورسعيد.

وأكدت أن رخص مزاولة النشاط سيتم تجديدها سنويا، وتخضع لتقييم الأداء من خلال الهيئة، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات الأوروبية فى تقديم الخدمة بموانئ المناطق الاقتصادية.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب الاستثمارات لنحو 15 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا، ومنها خدمات تموين السفن، وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 461 كيلومترًا مربعًا، تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية.

وتسعى مصر إلى التوسع فى مجال تموين السفن عبر جذب شركات عالمية للاستثمار فى هذا النشاط، إلى جانب التوسع فى إتاحة خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق خطة الوصول إلى الحياد الكربونى.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و صندوق مصر السيادى، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقعوا مذكرة تفاهم مع شركة ميرسك العالمية فى مارس الماضى لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول الحياد الكربونى.