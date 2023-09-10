«اقتصادية قناة السويس» تدرس منح «OCI» العالمية حق تموين السفن بالميثانول الأخضر

تدرس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، منح رخصة جديدة لشركة OCI العالمية لتموين السفن بالميثانول الأخضر بالبحر المتوسط، حسبما تحدثت مصادر مطلعة.

وأعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، فى منتصف يوليو الماضى، عن تلقيها عروضًا لمد نشاط تموين السفن، ليشمل الغاز والميثانول الأخضر فى أقرب فترة ممكنة.

وكشفت “OCI” -أكبر منتج لوقود الميثانول فى العالم- فى نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بدء التشغيل التجريبى لأول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر تابعتها “فيرتيجلوب” بالشراكة مع الخط الملاحى ميرسك، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة.

وترى “OCI” أن الميثانول الأخضر سيلعب دورا رئيسيا فى مستقبل صناعة الشحن البحرى وسيحل محل وقود السفن التقليدى.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن مجرى قناة السويس الملاحى يمر من خلاله %12 من حجم التجارة العالمية، و%30 من سفن نقل الحاويات فى العالم، وذلك يعنى وجود طلب شديد على التزود بالميثانول والوقود البديل منخفض الكربون، بالتزامن مع مخطط الهيئة الاقتصادية لتحويل موانيها التابعة لمركز إقليمى لتموين السفن وتوطين صناعة الطاقة الخضراء.

وتتبع الهيئة الاقتصادية 6 موانئ بحرية وهى: «شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، والعريش، والطور».

وأشارت إلى أن الهيئة الاقتصادية بجانب دراستها لرخصة “OCI” تخطط فى الفترة المقبلة لإصدار موافقة خامسة لإحدى شركات تموين السفن بالوقود التقليدى بمنطقة البحر الأحمر، إلى جانب “بنينسولا” و”منيرفا” اللتين حصلتا على 4 موافقات فى الفترة الماضية.

وتسدد الشركات التى تزاول خدمات تموين السفن بالوقود بسداد رسوماً لهيئات الموانئ فى حالة تلقيها الخدمة على أرصفتها وفقًا للقرارات واللوائح المنظمة مقابل حق الانتفاع بالأنشطة المحددة فى قرار 488 لسنة 2016.

وتقتصر رسوم تلقى الخدمة بمناطق الانتظار على رسوم القطر والإرشاد والخدمات المساعدة التى تقدمها لها هيئة قناة السويس.

وتبلغ مدة الانتفاع برخصة التموين سنة واحدة، يخضع تجديدها لتقييم مؤشرات ومعدلات تقديم الخدمة والالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة والالتزام بنظافة البيئة البحرية، والتأكد من عدم وجود مخالفات.

وتقوم اللجنة الوزارية المختصة بإدارة منظومة التموين بالوقود، برئاسة وزير البترول وعضوية الهيئة الاقتصادية وقناة السويس والنقل بتقييم المنظومة ومعدلات التموين كل 3 أشهر.