اقتصادية قناة السويس تختار جيهان الترجمان ممثلا لكوا درها النسائيه باحتفالية النقل بالعلمين

اختارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جيهان الترجمان مدير العلاقات العامة بالقطاع الشمالي ممثلا لكوادرها النسائية المتميزة فى المجال البحري خلال الاحتفال باليوم الدولي الأول للمرأة في القطاع البحري، والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل، بمقر الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

وخلال الاحتفال تم تكريم جيهان الترجمان مدير إدارة العلاقات العامة تقديراً لها كأحد الكوادر النسائية المتميزة العاملة بالمنطقة، كما شارك عدد من موظفات الهيئة في ورشتي عمل التحديات التي تواجه المرأة في القطاع البحري، وإتاحة الفرص لخريجات النقل البحري لإيجاد فرص عمل.

الجدير بالذكر أن اليوم الدولي الأول للمرأة العاملة في المجال البحري يعد المناسبة الأولى من نوعها والتى تؤكد دورها الحيوي كشريك أساسي في التنمية، وتهدف إلى تعزيز توظيف المرأة في القطاع البحري، ورفع مكانتها ، وتعزيز التزام المنظمة البحرية الدولية بهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.