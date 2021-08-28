اقتصادية قناة السويس تتفاوض مع الحكومة لتخفيض سعر توريد الغاز للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

تتفاوض الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الحكومة للتوصل إلى سعر عادل لتوريد الغاز الطبيعي لمصانع ومشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد .

وأكد اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصاديه للقطاع الشمالي، أن الغاز يعد أهم عوامل الصناعة لكثير من الصناعات وخاصة صناعات المسبوكات المستهدف جابها وتوطينها بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن الهيئه تسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للتوسع وزيادة فرص تصدير الأسمنت والكلينكر عبر موانئها.

وأشار برايا إلى أن دراسة حديثه للهيئة الاقتصادية أكدت أن دول غرب أفريقيا سوق واعد لاستقبال الأسمنت والكلينكر والذي يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا وأسبانيا.

وقال: “نسعى حاليا بالتفاوض مع دول غرب أفريقيا للتعامل مع السوق المصري حيث تقدر احتياجاته بـ٣٠ مليون طن سنويا فيما تبلغ الطاقة الاستيرادية الدول شرق أفريقيا من السوق المصري5 ملايين طن”.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت فى تصدير ٣،٢ مليون طن أسمنت، ومليون و٣٠٠ ألف طن كلينكر خلال الخمس شهور الأخيرة.

جاءت تصريحات برايا فى إطار المؤتمر التحضيري الذي عقدته محافظة بورسعيد للتسويق لشرقها. اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى

وكانت محافظة بورسعيد استعرضت الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية و الميناء، أمام رجال أعمال ومستثمري بورسعيد أمس، من خلال عدة مؤتمرات تعقدها محافظة بورسعيد لتشجيع الاستثمار في منطقة شرق بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي .

وتأتي سلسلة المؤتمرات تزامناً مع المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده محافظة بورسعيد خلال الشهر المقبل لتسويق وترويج منطقة شرق بورسعيد، بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وقدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً تقديمياً حول المناطق الصناعية واللوجيستية الموجودة بشرق بورسعيد، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية من قواعد ولوائح وإجراءات من شأنها تسهيل الأعمال أمام المستثمرين.

كما تطرق العرض للمشروعات القائمة بالمنطقة منها مصانع قائمة محلية تصدر منتجاتها للخارج عن طريق ميناء شرق بورسعيد، حيث تعد منطقة شرق بورسعيد أحد المناطق المتكاملة داخل المنطقة لتمتعها بوجود منطقة صناعية قريبة من الميناء مع وجود ظهير لوجيستي لها.

على جانب آخر، قدم اللواء علاء عبد الكريم مستشار المنطقة الاقتصادية للضرائب والجمارك شرحاً وافياً عن التعاملات والحوافز الضريبية المقدمة من المنطقة الاقتصادية للمستثمرين، والإجراءات التي تسهل عمل المستثمرين سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ فضلاً عن شرح القواعد الخاصة للاستيراد والتصدير التى أقرت مؤخراً وكذا إجراءات الإفراج الجمركي المسبق داخل الموانئ.