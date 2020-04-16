اقتصادية قناة السويس تتعاقد مع العربية للتصنيع لتعزيز الإنتاج المحلي

قام المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق عبدالمنعمالتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،صباح اليوم، بتوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئتين لإنشاء مجمعات صناعية تقام بمنطقة العين السخنة (القطاع الجنوبي للهيئة الاقتصادية)، وذلك في خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين، والاستفادة من مميزات المنطقةالاقتصادية وحوافزها، وخبرة الهيئة العربيةللتصنيع، باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات مشتركة بإنشاء مصنع لإطارات السيارات والأتوبيسات وآخر لألواح الاستنلس ستيل، بالإضافة إلى مصنع كابلات الألياف الضوئية (الفايبر أوبتكس).

وفي هذا السياق، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات، مما يسهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلى رأسها الدول الأفريقية.

وأشار يحيى زكي إلى الهدف من هذه الصناعات هو تعميق استراتيجية الصناعات المغذية لصناعات متعددة من شأنها خدمة الأسواق المحلية والعالمية، وأيضا توفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه، أشاد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية والبشرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات، وجذب الاستثمارات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.