اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد شركة تويوتا تسوشو اليابانية مستجدات رصيف الرورو

استقبل اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الموانئ، نوبوهيكو موراكامي رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، والوفد المرافق له بمقر الهيئة ببورسعيد، وذلك لتفقد رصيف الرورو الذي يشغله التحالف العالمي تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واي كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، وقد تطرق الاجتماع إلى بحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين ومستجدات الوضع للرصيف.

وخلال اللقاء رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد ومرافقيه، معرباً عن سعادته باهتمام الجانب الياباني بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من مزايا وإعفاءات من خلال اتفاقيات التجارة الدولية الحرة مع كثير من الدول.

وخلال اللقاء تم عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على مشروعات منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والأعمال الجاري تنفيذها، والبنية التحتية وتحسين التربة وإنشاء ساحة التداول والإجراءات والتنسيقات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وانعكاسه على تنمية سيناء وخلق فرص عمل.

وعقب اللقاء قاما الجانبان بزيارة ميدانية لمنطقة شرق بورسعيد ، وخلال الزيارة استمع الوفد لعرض تفصيلي من مهندسي “شركة حسن علام للمقاولات” المقاول المنفذ للمشروع، تتضمن مراحل العمل على الرصيف، والأعمال التي تم الإنتهاء منها ،والجدول الزمني لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وكذا تجهيز الساحات،استعداداً لبدء العمل فى الربع الأول من العام القادم 2023.

من جهته أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم، كما أثنى على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى التى تقام بالمنطقة، والتجاوب بشكلٍ سريع مع كل الطلبات التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير بدء المشروعات المختلفة.