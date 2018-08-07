اقتصادية قناة السويس: انتهاء البنية الأساسية والمرافق بشرق بورسعيد 2019

أمانى العزازى استعرض التقرير الإعلامى النصف سنوى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذى لأعمال البنية الأساسية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة والمرافق والبنية الأساسية فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والاتصالات والطرق.وأشار إلى الانتهاء من المحطة الرئيسية ل

أمانى العزازى

استعرض التقرير الإعلامى النصف سنوى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذى لأعمال البنية الأساسية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة والمرافق والبنية الأساسية فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والاتصالات والطرق.

وأشار إلى الانتهاء من المحطة الرئيسية للمحولات المغذية للمنطقة بالكامل بقدرة 125,2 ميجا فولت أمبير، والانتهاء من تنفيذ مخطط كامل للطرق بمساحة 100 كيلو متر، تشمل المرحلة الأولى 60 كيلو متر طولى، والثانية 40 كيلو متر طولى، وتم تسليمه يونيو المنقضى 2018.

وأوضح التقرير أنه يجرى إنشاء محطة تحلية مياة البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً تزيد إلى 250 ألف متر مكعب يومياً، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر الانتهاء منها 2019، وجارٍ تنفيذ أعمال تركيب 2 كابل فايبر أوبتكس 128 أسفل مياة شرق التفريعة إلى داخل ميناء شرق بورسعيد.

وفى مجال الصرف الصحى والصناعى، ذكر التقرير الانتهاء من إنشاء محطة معالجة حالية عاملة بقدرة 500 متر مكعب يوم وإعادة وتأهيل ونقل المياه الحالى بقدرة بقطر 400 متر بطول 8 كم، لضمان استمرار إمداد المنطقة بالمياه لحين الانتهاء من الشبكة المستقبلية.

وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مرافق المياة 50 ألف متر مكعب يوم للمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، وجارى الاتفاق على إنشاء محطة التحلية لتغذية المنطقة الصناعية وإعداد التصميمات والجدول الزمنى للتنفيذ.

ولفت التقرير حول أعمال البنية الأساسية بشرق بورسعيد إلى قيام الهيئة الهندسية بإنشاء محطة تحلية مياة البحر بالمدينة المليونية بطاقة 150 ألف م 3، والمقرر الانتهاء منها 2019 والتى من شأنها إمداد المنطقة باحتياجاتها من المياه والاتفاق مع الهيئة الهندسية على إنشاء محطة التحلية لتغذية المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

وتقوم الهيئة الهندسية وفقاً للتقرير النصف السنوى للمنطقة الاقتصادية بالبدء فى تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصه بعدد 2 محطة صرف صحى داخل الميناء، وجارى إعداد التصميمات والتجهيز للإنشاءات لمحطتي صرف بالمنطقة الصناعية، على أن يتم الانتهاء منها العام المقبل 2019.