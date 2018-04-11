اقتصادية النواب: موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ أكثر واقعية من العام الماضي

ياسمين فوازوصف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة الحاليّة ٢٠١٨/٢٠١٩ بالأكثر واقعية مقارنة بموازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، مبديا تحفظه على بعض الأرقام الواردة فيها.وأظهرت وثيقة حكومية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، بخصوص مشروع الموازنة العامة لمصر، في السنة المالية ال

ياسمين فواز

وصف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة الحاليّة ٢٠١٨/٢٠١٩ بالأكثر واقعية مقارنة بموازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، مبديا تحفظه على بعض الأرقام الواردة فيها.

وأظهرت وثيقة حكومية، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، بخصوص مشروع الموازنة العامة لمصر، في السنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تستهدف أرقامًا طموحة للدعم والنمو الاقتصادي، وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وكشف الوثيقة عن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018، بالاضافة الي العجز الكلي المستهدف 8.4% يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة في 2017-2018.

وأضاف الجوهرى في تصريحاته لـ”المال” أن خدمة الدين في الموازنة الجديدة والمقدرة بـ541.305 مليار جنيه رقم كارثي، مطالبا الحكومة بتوضيح كيفيه التعامل مع هذا الرقم.

وعلق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على دعم المواد البتروليه في الموازنة الجديدة والمقدر ب89.075 مليار جنيه، قائلا: “لماذا يتم الحساب بالسعر العالمي والمقدر بـ٦٧ دولارا للبرميل في الوقت الذي تستخرج فيه مصر من أراضيها كميات لا يستهان بها.

ويرى عمرو الجوهرى أن المواطن لن يتقبل أي زياده هذا العام، خاصة أن تحريك أسعار الوقود يزيد من الأعباء على المواطنين ويعمل على زيادة الأسعار بشكل عشوائي ورفع معدلات التضخم، مطالبا البنك المركزى بتوضيح كيفية التعامل مع التضخم في هذه الحالة في ظل اتجاه المركزي لخفض نسبة الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وأشار إلى أن القيمة المذكورة لمصروفات الحكومه داخل الموازنة الجديدة و المقدّره ب1.424 ترليون جنيه بزيادة حوالي ٢٠٠ مليار عن العام الماضي بالرغم من خفض نسبه كبيره من الدعم يعكس عدم اتخاذ الحكومة لاجراءات جاده في خفض مصروفاتها.

ودعا الجوهرى الحكومة الي توضيح خطتها بشأن العام المالي القادم في ظل تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه داخل الموازنة ، ومدى تأثير خفض سعر الدولار لمساعده الاقتصاد العوده مره اخري لمراحل مستقره ،خاصه أن أغلب إنتاج مصر قائم علي الواردات من الخارج والدولار عامل رئيسي في ذلك.

وتحفظ الجوهرى على أن أغلب موارد الدوله مازلت تعتمد بشكل كبير علي الضرائب والجمارك فقط ، متعجبا من عدم طرح الحكومه لحلول اخري لتوفير موارد لسد عجز الموازنه ، مشددا علي ضرورة وضع خطه واضحه من الحكومه حول كيفيه حمايه محدودي الدخل واصحاب المعاشات من اي زياده يمكن أن تحدث علي الكهرباء والمحروقات.

كما تستهدف الحكومة ايرادات ب989.188 مليار جنيه، مقابل 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018،الي جانب الإيرادات الأخرى المستهدفة 217.767 مليار جنيه، مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في 2017-2018.

إلى جانب إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه، مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2017-2018.