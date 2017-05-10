اقتصادية النواب : مصر فى منافسة مع العالم على جذب الاستثمارات

مها أبو ودنقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت ترغب فى زيادة الحافز الضريبى المُدرَج بقانون الاستثمار؛ لإيمانها بأن مصر ستدخل منافسة شرسة مع دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية على كعكة الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة.وأ

مها أبو ودن

قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت ترغب فى زيادة الحافز الضريبى المُدرَج بقانون الاستثمار؛ لإيمانها بأن مصر ستدخل منافسة شرسة مع دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية على كعكة الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام المقبلة.





وأكد العربى، على هامش احتفالية أقامتها شركة (مازرز مصر) لعيدها الماسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعدِّل نظامها التجارى والضريبى، لجذب الاستثمارات، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكى ترامب، كما أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى تسعى بكل قوة إلى عدم التفريط فى أى جزء من استثماراتها.