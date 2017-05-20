اقتصادية النواب: لجنة مشتركة مع المالية لتصنيف فئات الصناديق الخاصة

- ضم فائض حسابها إلى الموازنة لمرة واحدة فقطياسمين فواز كشف النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مشتركة مع زارة المالية لدراسة الصناديق الخاصة التابعة لكل هيئة وتصنيفها كفئات، وأضاف أن مقترح اللجنة والذي يتضمن تخصيص ٨٠٪ من فائض الصناديق الخاصة لسد عجز

– ضم فائض حسابها إلى الموازنة لمرة واحدة فقط



ياسمين فواز



كشف النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة مشتركة مع زارة المالية لدراسة الصناديق الخاصة التابعة لكل هيئة وتصنيفها كفئات، وأضاف أن مقترح اللجنة والذي يتضمن تخصيص ٨٠٪ من فائض الصناديق الخاصة لسد عجز موازنة العام الحالي والمقدر بـ٣٠ مليار تقريبا سيم تطبيقه لمرة واحدة فقط.

وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية في تصريحاته لـ”المال” على أن حسم ملف الصناديق الخاصة سيكون قبل اعتماد موازنة العام الحالي، موضحا أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات لاحقة مع عمر الجارحي وزير المالية لتنفيذ المقترح وسن لوائح جديدة لضبط تلك الصناديق التي تطبق على بعضها لوائح مخالفة وأخرى دون لوائح.

وأكد فرغل أن عدد الصناديق الخاصة يصل إلى 7306 حسابا بالعملة المحلية والأجنبية، موزعة على الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وأشخاص اعتبارية، مضيفا أن وفقا لتقرير المالية الذى عرضته على اللجنة الأسبوع الماضي والمؤرخ فى الثامن والعشرين من فبراير الماضي، فإن هناك 6285 حسابًا بالعملة المحلية، بإجمالى رصيد نحو 66.0 مليار جنيه.



وحسب التقرير الحكومى الذى أودعه الوزير لدى اللجنة، فإن رصيد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، بالعملة المحلية حتى الموعد سالف الذكر 41 مليارًا و551 مليون جنيه، فيما يصل رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية إلى 24 مليارًا و462 مليونًا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليارًا و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.