اقتصادية النواب: قانون البنوك له الأولوية في دور الانعقاد الثالث

ياسمين فوازقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مشروع قانون البنوك والبنك المركزى الجديد سيكون له الأولوية في مناقشات دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن.وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحاته لـ"المال" أن المادة ٤٥ في مسودة مشرو

ياسمين فواز

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مشروع قانون البنوك والبنك المركزى الجديد سيكون له الأولوية في مناقشات دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحاته لـ”المال” أن المادة ٤٥ في مسودة مشروع القانون، والتي تنص على أن “يخطر محافظ البنك المركزى مجلس النواب بالإطار العام السياسة النقدية عند عرض مشروعي قانون الموازنة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ خلال السنة المالية”، جيدة ولكنها تحتاج إلى تعديل لكون سنة مالية فترة طويلة.

وأوضح عمرو الجوهرى أن نص المادة ٤٦ من مشروع القانون والتي تنص على أن “يقدم محافظ البنك المركزي إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة الدين الخارجي، كما يقدم تقريرا تقريرا سنويا معتمدا إلى رئيس الجمهورية​ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية” تحتاج إلى تعديل أيضا بحيث تنص على أن يعرض التقرير الدورى على رئيس الجمهورية ومجلس النواب كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أن التعديل السابق في غاية الأهمية لكون مجلس النواب هو المنوط بمحاسبة البنك المركزى على سياسته النقدية، لافتا إلى أن ما سبق يتمشى مع مطلب اللجنة الاقتصادية الذي سبق، وطالبت به طارق عامر محافظ البنك المركزى في اجتماعات سابقة بعرض تقارير خاصة بمعدلات التضخم والسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية.

كانت المسودة الأولية لمشروع قانون البنك المركزي والتى انفردت «المال» بنشرها كاملة على بوابتها الإلكترونية، كشفت عن مفاجآت.

اختارت «الم رابرزها : رفع الحدود الدنيا لرءوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى، فبلغ الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه بدلاً من نصف مليار فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003، كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5، الشيء نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، و10 ملايين جنيه حدا أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.

وتمثلت المفاجأة الثانية فى تحديد مشروع القانون لضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتى ستخضع لرقابة البنك المركزى، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.

كما سمح مشروع القانون لمحافظ البنك المركزى، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود.

ونص المشروع أيضا على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى، وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدة، كشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تئول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد.

وفى مفاجأة ثالثة، رفع مشروع القانون الرسوم المفروضة على الكيانات الخاضعة له، والتى تدفعها نظير تراخيص أو خدمات يقدمها البنك المركزى، فتمت زيادة رسم الرقابة السنوى إلى واحد فى الألف من متوسط المراكز الشهرية للبنوك ويسدد فى يناير من كل عام، بدلاً من جنيه عن كل 10 آلاف فى القانون القائم «واحد فى عشرة آلاف».

كما عدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالى فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزى بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزى، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد.

وفى مفاجأة رابعة، أضاف مشروع القانون شروطاً جديدة على القيادات المصرفية، فاشترط على المُحافظ ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاءً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترط فى رئيس مجلس إدارة أى بنك، ألا يكون موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون، ما يعنى خروج عدد واسع من القيادات الحالية أو أن تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته دون توضيحها، وألا يتقاضى راتبا أو مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه، مقابل عضويته بالمجلس، وتسرى نفس الشروط على اثنين على الأقل من أعضاء المجلس.

ونص مشروع القانون على اختيار مجلس إدارة البنك، مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق فى حضور الجلسات دون تصويت، ومنح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك سلطة تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذى، كما حصل البنك المركزى وفقاً للقانون الجديد على حق اختيار ممثل له لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك دون توجيه دعوة للحضور.

المفاجأة الخامسة فى مشروع القانون هى فتح الباب أمام فرص جديدة للبنوك عبر عدة أوجه، منها الاعتراف بقانونية المستندات الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية، الأمر الذى يعفى البنوك من التكلفة التى كانت تتحملها نتيجة الاحتفاظ بالمستندات الورقية وتداولها، إلى جانب السماح، والنص على عدم تدخله فى السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية كمشتر لها، والسماح للبنوك الإسلامية بالتعامل على الأصول المنقولة والعقار بالشراء والبيع والمقايضة، وهى أدوات تتناسب مع طبيعة عملها ونظم أدواتها التمويلية.

منح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات، وحدد المشروع درجة محافظ المركزى بنائب رئيس وزراء، واشترط تعيين نائب له أو أكثر، بدلاً من إلزامه بنائبين فى القانون السارى، كما حدد فترة عمل المحافظ بـ 4 سنوات، وقيد تجديدها بمرة واحدة.