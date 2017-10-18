اقتصادية النواب : شبهة عدم الدستورية تهدد المادة 7 من قانون حماية المستهلك

الجوهرى: خلق سوق سوداء حال إقرار الحكومة أسعارًا لا تتماشى مع الأسعار العالميةياسمين فوازشكّك النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في دستورية نص المادة السابعة من مشروع قانون حماية المستهلك، والذي تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لمناقشته وإقراره خلا

الجوهرى: خلق سوق سوداء حال إقرار الحكومة أسعارًا لا تتماشى مع الأسعار العالمية









ياسمين فواز

شكّك النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في دستورية نص المادة السابعة من مشروع قانون حماية المستهلك، والذي تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الثالث، قائلًا: “الجزء الأخير من نص المادة يحمل شبهة عدم دستورية؛ لأنه يتنافي مع ما أقرّه الدستور المصرى”.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن: “يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز تحديد أسعار بعض السلع الأساسية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك ما لم يرد بشأنه نص في قانون آخر”.

وأوضح الجوهرى، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الدستور أقرّ الاقتصاد الحر الذي يقوم على العرض والطلب، وهو ما يتنافى مع نص المادة التي تتيح لمجلس الوزراء تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، متسائلًا: “ما هي الآلية التي سيعتمدها مجلس الوزراء عند تحديد أسعار بعض تلك السلع الأساسية؟”.

وتابع​: “هل سيكون السعر الذي ستقره الحكومة عادلًا للطرفين التاجر والمشترى؟”، لافتًا إلى أنه في حال إقرار أسعار لا تتماشى مع الأسعار العالمية وتذبذب أسعار الدولار قد ينتج عنها خلق سوق سوداء لتلك السلع، نظرًا لحجبها من قِبل التجار”.

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الشق الأول من نص المادة السابعة، والذي يلتزم فيه المورّد بعرض أسعار السلع على المنتجات التي يقدمها من المواد التي تهم المواطنين؛ لأنها ستحميهم من غلاء الأسعار المتكرر من قِبل التجار، كما سيتسنى لأجهزة الرقابة مراجعة أسعار السلع، مطالبًا بإلزام المورد بتدوين الأسعار مع تاريخ الإنتاج، وخاصة على السلع المستوردة؛ حتى لا يقوم التجار بزيادة عشوائية للأسعار من تلقاء أنفسهم بحجة تذبذب أسعار الدولار.

وأكد الجوهرى أن التنافسية من جانب الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار جيدة من جانب، ومشاركة القطاع الخاص من جانب آخر في كثير من المقارّ والأسواق من شأنه تمكين الحكومة للسيطرة على الأسعار وإيجاد مجال تنافسي بين التجار.