اقتصادية النواب توافق علي مشروعي قانون بشأن إنشاء وتشغيل وإدارة محطتين بميناء شرق بورسعيد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الخميس علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء ، وإدارة ، وتشغيل ، وصيانة ، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وافقت أمس الأربعاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار والتي تهدف الي تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.