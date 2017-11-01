اقتصادية النواب توافق على تخصيص أسهم للاكتتاب ببنك التنمية الإفريقي

ياسمين فوازوافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكي

ياسمين فواز

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي.

أعلن عمرو غلاب رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، تحفظ اللجنة على تفعيل بنود الاتفاقية التى تقضى بمساهمة مصر فى زيادات رأس مال بنك التنمية الإفريقى قبل عرضها على البرلمان؛ حيث سدد البنك المركزى القسط الأول من قيمة الأسهم البالغ عددها 4500 سهم، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار.

أوضح البنك المركزى فى المذكرة الإيضاحية التى عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن ذلك تم فى ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثانى فى 6 يوليو 2017 وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث فى أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أى بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.