«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقيتي «أفريقيا 50» لتمويل وتطوير المشروعات

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، على قراري رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 ورقم 474 لسنة 2023 بشأن اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، واتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقيتين، فإن “صندوق أفريقيا 50 ، تأسس في في سبتمبر 2014 في إطار برنامج تنمية البنية التحتية للقارة الأفريقية؛ وذلك استجابة لاقتراح بنك التنمية الأفريقي عام 2012 بإنشاء هيئة جديدة تتولى تنفيذ الأهداف التنموية المرجوّة من البرنامج المشار إليه ويقع مقر الصندوق في الدار البيضاء بالمغرب.

يشار إلى أن الصندوق يضم في عضويته 32 مساهما من بينهم 29 دولة أفريقية، بالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا وبنك المغرب.

ويهدف “صندوق أفريقيا 50 إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية،

بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة له من 7 سنوات الي اقل من 3 سنوات، وبالتالي المساهمة في تنفيذ عدد اكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.

واتخذ الصندوق شكل مؤسستين رئيسيتين (أفريقيا 50 لتطوير المشروعات، وأفريقيا لتمويل المشروعات)

أفريقيا 50 لتمويل المشروعات هي مؤسسة مالية برأسمال مصرح به يبلغ 500 مليارات دولار أمريكي تهدف إلى استثمار رأس المال في المراحل المبكرة عن دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي.

وأفريقيا 50 تمويل المشروعات هي مؤسسة مالية برأسمال مصرح به يبلغ 3 مليارات دولار أمريكي تعمل على تطوير البنية التحتية في دول أفريقيا من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل، وذلك من مصادر متنوعة.