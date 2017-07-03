اقتصادية النواب تناقش مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

- المستشار القانونى للوزيرة:أعضاء اللجنة سيقدمون مقترحاتهم إلى الوزارة الأربعاء المال- خاص: ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذى اعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نص

– المستشار القانونى للوزيرة:أعضاء اللجنة سيقدمون مقترحاتهم إلى الوزارة الأربعاء

المال- خاص:

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذى اعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتي شكلتها بناء على تكليف السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى اطار الحوار المجتمعى التى تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شـهر رمضان لإنهاء المسودة الأولى لللائحة خلال شـهر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات كافة لعرض رؤيتها بشأن مسودة اللائحة، مشيرا إلى أن كل صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامش يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات على اللائحة وما تم الأخذ به، معلنا عن الانتهاء من 9 تسويات ودية بين بعض المستثمرين والدولة.

وذكر “عبد الوهاب” أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 ابواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد واجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.

وأشار، “عبد الوهاب” إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واوضح أن أعضاء اللجنة قرروا تقديم اقتراحاتهم إلى اللجنة المشكلة لاعداد مسودة اللائحة بحد أقصى الأربعاء المقبل، وقال النائب عمرو غلاب، إنه سيتم تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابى فى متابعة تنفيذ قانون الاستثمار الجديد.