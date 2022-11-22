«اقتصادية النواب» تناقش الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي، في حضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

وقالت الدكتور هالة السعيد إن الموارد المالية للصندوق بلغت 5 مليارات جنيه، وحققت عوائد بلغت أكثر من 25 مليار جنيه من استثمارات محلية وأجنبية، خلال عمله على مدار عامين فقط، وهو أمر جيد.

وأكدت وزيرة التخطيط أن خطة الصندوق الحالية هي توسيع التعاون مع الصناديق السيادية العالمية مثل الصندوق السعودي والقطري والكويتي، وأيضًا البحريني، والصناديق الأجنبية التي يتخطى عددها 170 صندوقًا عالميًّا.

وشرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، خطة عمل الصندوق وحجم استثماراته في المجالات المختلفة مثل القطاع العقاري وقطاع تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأبدى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وعضو اللجنة، ملاحظاته حول تباطؤ عمل الصندوق رغم إنشائه عام 2018، بالإضافة إلى الاستفسار عن العوائد القطاعية المستهدفة وضرورة الأخذ فى الاعتبار كامل هيكل الملكية للمشروعات مما يضمن المساهمة الأكبر للقطاع الخاص.

وردّت وزيرة التخطيط بأن الصندوق صدر القانون في 2018، إلا أن نشاطه الفعلي جاء في 2020، وإضافة لا تعارض بين الصندوق وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بل ينسق مع الجميع، مثلما حدث في مجال تحلية المياه والتنسيق مع وزارتي الري والإسكان.

وأكدت هالة السعيد أن المستثمر الأجنبي في كل دول العالم يفضل التعاون مع الصناديق السيادية بعيدًا عن الروتين الحكومي.