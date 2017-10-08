اقتصادية النواب تعتزم استدعاء عمران وفريد

شريف عمر:تنوى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استدعاء كل من محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة الحالى، للتعرف على خططهم لتطوير سوق المال فى المرحلة المقبلة.وقالت مصادر باللجنة إن الأخيرة تنوى التركيز مع بداية الدورة التشريعية الحالية على تطورات ال

شريف عمر:

تنوى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استدعاء كل من محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة الحالى، للتعرف على خططهم لتطوير سوق المال فى المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر باللجنة إن الأخيرة تنوى التركيز مع بداية الدورة التشريعية الحالية على تطورات الأوضاع فى سوق المال، فى ظل خطط الحكومة لطرح حصص من الشركات العامة في البورصة، فضلا عن الاهتمام الحكومى بها والنظر اليها باعتبارها أحد المصادر التمويلية المهمة بالسوق المحلية.

وتتجه الحكومة لطرح حصة من أسهم كل من بنك القاهرة وشركة إنبى للبترول فى البورصة، بهدف دعم السوق وخلق مصدر تمويلى للشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.

وفى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن اللجنة ستركز على 4 ملفات رئيسية خلال الفترة المقبلة، أولها تعديلات قانون سوق المال والتى تتيح تأسيس اتحاد للعاملين بالأوراق المالية وإطلاق بورصات للسلع والعقود، وقانون التأجير التمويلى الجديد، بجانب الاطلاع على القانون المقترح لتنظيم عمل البنوك والمقدم من البنك المركزى.

وأضافت المصادر: اللجنة ستتناول قانون حماية المستهلك والذى يقدم آليات للرقابة على الأسواق والأسعار، بالإضافة لملف قانون الإفلاس، والذى يعتبراً مكملاً لقانون الاستثمار.

جدير بالذكر أن مجلس النواب عاد للعمل من جديد يوم الإثنين الماضى، مع بدء دور الانعقاد الثالث فى أعقاب الإجازة الصيفية، وتضم اللجنة الاقتصادية عدداً من النواب، منهم: عمرو غلاب رئيساً، ومدحت الشريف وعمرو الجوهرى وكيلين، بجانب الخبيرة المصرفية بسنت فهمى.