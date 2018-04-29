اقتصادية النواب تطالب قناة السويس بتوضيح أسباب زيادة المصروفات بموازنتها الجديدة

- فرغلى يطالب بتوضيح الخريطة الاستثمارية ونظام التعيينات وحجم مكافأت المستشارين أمانى العزازى: أرجأت لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب التصديق على موازنة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسبب طلب بعض الأعضاء توضيح بعض البنود الخاصة بموازنة الهيئة، وذلك وفقا لتصريحات

– فرغلى يطالب بتوضيح الخريطة الاستثمارية ونظام التعيينات وحجم مكافأت المستشارين



أمانى العزازى:

أرجأت لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب التصديق على موازنة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بسبب طلب بعض الأعضاء توضيح بعض البنود الخاصة بموازنة الهيئة، وذلك وفقا لتصريحات النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الإقتصادية للمال، لافتا إلى أن المطالب تضمنت قيام الهيئة الإقتصادية بإعداد بيان تفصيلى بموارد ها ومخصصات كل مورد وموافاة اللجنة بالخريطة الإستثمارية للقطاع الشمالى (موانى شرق وغرب بورسعيد والعريش ) موضخا بها التكاليف الإستثمارية لكل مشروع.

وقال فرغلى أن اللجنة تحفظت على تأخير تنفيذ “مخطط ميناء غرب بورسعيد .

وطالبت بالإبقاء على إسم وادى التكنولوجيا المزمع إقامتها بمنطقة شرق الإسماعيلية، ونبهت الهيئة عدم تغيير المسمى لحين صدور قرار رسمى من رئاسة الوزراء بالمسمى الجديد.

وكشف فرغلى أن توصيات اللجنة لإقتصادية قناة السويس تضمنت مطالبة ببيان تفصيلى بعدد العاملين والمسمى الوظيفى وطبيعة التعيينات وكيف تمت ومن المسؤل عن التصديق عليها.

وكذلك تفسير أسباب زيادة بند المصروفات بالموازنة الجديدة 2018 /2019 مقارنة بالعام المنقضى .



وتساءل فرغلى عن أسباب اتجاه الهيئة للتعاقد بالأمر المباشر فى كثير من التعيينات وعدم اتباع نظام المسابقات فى التعيين، مطالبا الهيئة ببيان عدد المستشارين والمكافآت التى يحصلون عليها وأسباب تجاوزهم الحد الأقصى للأجور وأسباب زيادة الأجور.

وكانت المال، قد انفردت بتفاصيل الموازنة الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل مناقشتها بمجلس النواب ووفقا لمشروع الموازنة فقد بلغت قيمة الموازنة خلال العام المالى الجديد بنحو 8,315 مليار جنيه مقابل 5,925 مليار خلال العام المالى الجارى، فيما بلغت الإيرادات المتوقعه للهيئة بمشروع الموازنة 3 مليارات جنيه.