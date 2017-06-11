اقتصادية النواب ترفع تقريرا بملاحظاتها على موازنة الهيئات

قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لـ«المال»، إن اللجنة رفعت تقريرًا بملاحظاتها على موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2017 /2018 ، إلى لجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لمناقشته فى لجنة مشتركة تضم أعضاء اللجنتين.

وأوضح غلاب أن الملاحظات اشتملت على طلب بزيادة مخصصات الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة السلع التموينية، لشراء سيارات ومعدات.

وعلى صعيد آخر شدد على أن البرلمان يراقب تنفيذ تطبيق قانون الاستثمار، من خلال الآليات التى نص عليها القانون نفسه، والتوقيتات التى حددها القانون سواء فى إصدار التراخيص أو غيره.

جاء ذلك ردا على تساؤل لكريم إمام، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، أثناء سيمينار أقيم بعد الكلمة الافتتاحية للوزيرة، ورئيس الغرفة محمود القبيسى.

وردًا على سؤال بشأن تفاصيل الحوافز الواردة فى قانون الاستثمار، قال غلاب إن وزارة المالية رفضت منح الحوافز الضريبية لأى شركة تستحوذ على شركة أخرى، لرؤيتها أن تلك الحوافز لا بد أن تكون فى مقابل التى يضخها المستثمر فى جسد الاقتصاد المصرى.

ومنح قانون الاستثمار حوافز ضريبية بنسب 50 و30 %، كخصم من القيمة الاستثمارية، وحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد أكدت، إن وزارتها تعتمد على آليتان لتفعيل قانون الاستثمار، بعد إقراره، هما الميكنة، وتدريب العمالة.

وأشارت الوزيرة خلال سحور نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الاسبوع الماضى، إلى أن آلية الميكنة تمكن الوزارة من تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ومن ثم تسهيل عمل المستثمرين، أما تدريب العاملين فيقوم على تدريبهم على استخدام الأساليب الواردة بالقانون بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أنها ستنفذ تكليف رئيس الوزراء بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية.

يشار إلى أن قانون الاستثمار نشر فى الجريدة الرسمية منذ أيام قليلة، بعد أن صادق عليه مجلس النواب نهائيًا قبل النشر بنحو أسبوعين.

وأكدت الوزيرة أنها ستنهى المسودة الأولية لمشروع اللائحة، وتعرضه على المجموعة الوزارية المعنية باللائحة، على رأسها وزارة المالية والزراعة والصحة، بناء على طلب من رئيس الوزراء.