اقتصادية النواب ترحب برفع رسوم اللدائن إلى 5 آلاف جنيه

وكيل اللجنة يطالب بأن تكون قرارات الحكومة مرنة وفقًا لمتغيرات السوق والأسعار العالمية ياسمين فواز رحّب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الصادر اليوم الثلاثاء، والخاص باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن، ورفعه إلى 5 آلاف

وكيل اللجنة يطالب بأن تكون قرارات الحكومة مرنة وفقًا لمتغيرات السوق والأسعار العالمية

ياسمين فواز

رحّب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الصادر اليوم الثلاثاء، والخاص باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن، ورفعه إلى 5 آلاف جنيه، بدلًا من 3 آلاف، عدا مجروش البلاستيك المحبب أو المخرز، وبكل ألوانه سواء كانت مادة واحدة أو عدة مواد، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية.





من جانبه أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار صائب لكونه يتعامل مع المواد السابقة باعتبارها مواد خامًا يجب المحافظة عليها داخل السوق المحلية، مضيفًا أن الحفاظ على تلك المواد يجنّب ارتفاع أسعار المنتجات التي تدخل في تصنيعها.

وأوضح الشريف، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه كان في السابق رسم صادر على نفايات وقصاصات اللدائن، إلا أنه لم يكن كافيًا؛ لكونه غير ملائم مع الأسعار العالمية.

فيما طالب النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بالالتزام بمبدأ الشفافية، بمعنى أن يخدم القرار الصناعة المحلية وليس رجال أعمال بعينهم.

وشدد الجوهري، في تصريحات، لـ”المال”، على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة مرنة وفقًا لمتغيرات السوق، والأسعار العالمية.

كان الوزير قد أكد، فى بيان له، اليوم، أن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر الصناعة الوطنية، وأن الرسم المفروض بموجب القرار رقم 121 لسنة 2016 وقدره 3 آلاف جنيه على الطن لا يواكب الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية.

وأكد قابيل عدم فعالية الرسم الحالى فى الحد من تصدير هذه الخامات خلال العام الماضى، حيث تضاعفت الصادرات المصرية من نفايات وفضلات اللدائن، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 520 طنًّا مقابل 280 طنًّا خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، كما زادت الأسعار بنسبة 65% على تلك الفترة حيث ارتفع متوسط سعر الطن من 840 دولارًا إلى 1350 دولارًا، مما شجع على تصديرها وتقليل المعروض منها بالسوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية وشعبة البلاستيك والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة طالبت برفع قيمة رسم الصادر؛ لمواكبة ارتفاع الأسعار العالمية وانعكاس ذلك على الصناعة الوطنية.