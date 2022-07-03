اقتصادية النواب ترجئ الموافقة على مشروع قانون بتخزين بضائع بميناء شرق بورسعيد

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إرجاء الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، لحين استطلاع رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن آلية اختيار التحالف الذى وقع عليه الاختيار لتشغيل المحطة.

وأوضح ممثلو المنطقة الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب اليوم الاحد ، أن ذلك تم دون الرجوع إلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، باعتبار أن الهيئة تعمل وفقا لقانون خاص بها يسمح لها بالتعاقد المباشر.