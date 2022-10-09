اقتصادية النواب تجتمع مع وزيرالتموين والتجارة الداخلية اليوم

تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاحد ، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.

كما من المقرر ان تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث في اجتماع تعقده مساء اليوم.