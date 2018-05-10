اقتصادية النواب تتحفظ علي تخصيص ٤ مليارات جنيه لدعم الصادرات

سلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في موازنة 2018- 2019 إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة علي موازنة كل الهيئات الاقتصادية التي تمت إحالتها إليها، مضيفا أن تقرير اللجنة يحوى تحفظات وتوصيات علي عدد من الهيئات ومنها التمثيل التجارى، والمبالغة في رواتب موظفيها التي تصل إلي 500 مليون جنيه داخل الموازنة.

وأشار – في تصريحاته لـ” المال” – إلى أن اللجنة أوصت “المالية” في تقريرها بسداد متأخرات المصدرين بصندوق دعم الصادرات، والتي وصلت لـ ٧ مليارات جنيه في الفترة من عامين وحتي أربع أعوام، موضحا أن الموازنة الجديدة تعتمد ٤ مليارات جنيه للصندوق ، وهو ما نأمل في تعديله أثناء المناقشات النهائية للموازنة داخل الجلسة العامة.

وكشف النائب مصطفى الكمار، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن أزمة صندوق دعم الصادرات.

وأوضح أنه فى ظل الضرورة الملحة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى ودعم الصادرات المصرية، لابد من إنهاء أزمة هذا الصندوق وتسديد المديونيات بالشركات فى كل المجالات لتشجيعها على الاستمرار فى الاستثمار فى الداخل والخارج .

وأشار إلى أن الصندوق من المفترض أن يلعب دورًا أساسيا فى مساعدة المصدرين، وفقا لما نص عليه قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 .

وأكد أننا فى أمس الحاجة لدعم المصدرين، لتحسين القدرة على المنافسة لرفع الحصة التصديرية، وتوفير الدولار وأن الدولة لابد من اتجاهها لزيادة الصادرات بكل الوسائل الممكنه وأهمها دعم صندوق تنمية الصادرات، لافتا إلى أن هذا الصندوق كان يساعد المصدرين علي المنافسة ويسهل دخول الأسواق.

وطالب بتحديد حجم المديونيات على الحكومة الخاصة بالشركات وجدولتها، وتحديد جدول زمنى واضح لردها للشركات حتى لا نصل إلى أزمة جديدة تتمثل فى تعثر أو إغلاق هذه المصانع.