استثمار

اقتصادية النواب: الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية خلال 4 أسابيع

أحمد صبرى قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب اختلاف الوزراء حول مشروع قانون الاستثمار هو ملكية الأراضي، حيث تتمسك كل وزارة بحقها فى تخصيص الأراضي، مما أخر التوافق حول إقراره. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن اللجنة تعمل الآن على إن
11 ديسمبر، 2017 11 ديسمبر، 2017

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أحمد صبرى

قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب اختلاف الوزراء حول مشروع قانون الاستثمار هو ملكية الأراضي، حيث تتمسك كل وزارة بحقها فى تخصيص الأراضي، مما أخر التوافق حول إقراره.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إلى أن اللجنة تعمل الآن على إنهاء خريطة شاملة للأراضي التى سيتم الاستثمار فيها وستكون ولايتها لهيئة الاستثمار وستتضمن فرصا استثمارية وزراعية وصناعية وسياحية، متوقعا الانتهاء منها بعد 4 أسابيع.

وأكد أن اللجنة عقدت لجان استماع لمدة 4 أشهر حتى تستمع لكل الآراء ويتم خروج القانون بشكل جيد.

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