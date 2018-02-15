اقتصادية القناة والعاصمة الجديدة أبرز اهتمامات الوفد البريطانى

❏ رئيس الوفد: تكوين شراكات مع الصين ومصر لاقتحام أفريقيا سيكون مثمرا ❏ التمثيل التجارى: زيارتان مرتقبتان إلى دول أفريقية قريباهاجر عمرانقال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، أن عددا من الشركات الإنجليزية مهتمة بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب التصنيع فى الم

❏ رئيس الوفد: تكوين شراكات مع الصين ومصر لاقتحام أفريقيا سيكون مثمرا

❏ التمثيل التجارى: زيارتان مرتقبتان إلى دول أفريقية قريبا

هاجر عمران

قال جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، أن عددا من الشركات الإنجليزية مهتمة بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب التصنيع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بهدف التصدير إلى دول الجوار والاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر بصفتها مركزا إقليميا Regional Hub.

وأضاف دونالدسون خلال كلمته بالمؤتمر الذى استضافته جمعية الأعمال المصرية البريطانية «BEBA» تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والصين فى القارة الإفريقية بعد البريكسيت»، أمس الأول الثلاثاء، أن جدول زيارة وفد الشركات الإنجليزية زار مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، شمل لقاء مع المسئولين عن العاصمة الإدارية الجديدة ومناقشة الاشتراك فى بعض المشروعات.

وأكد فى المؤتمر أن زيارة وفد مكون من نحو 50 شركة إنجليزية إلى السوق المحلية حاليا هى الأكبر منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الزيارة علامة على قوة الإصلاح الاقتصادى ودليلا على أن السوق أصبحت أكثر جاذبية.

وأضاف أن البريكسيت لن يعنى الذهاب بعيدا عن الاتحاد الأوروبى وفق تعبيره، مشيرا إلى أن بلاده تجرى مفاوضات خلال الفترة الحالية مع الاتحاد الأوروبى لتصميم علاقات جديدة، متوقعا أن تتصف العلاقات فى شكلها الجديد بالقرب والإيجابية لكلا الطرفين، لافتا إلى تمتع المملكة المتحدة بعلاقات تجارية جيدة مع ألمانيا وفرنسا، وأن بلاده مستمرة فى جهود تحسين علاقاتها الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبى.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى أن تحسين الشراكة الاستراتيجية فى أفريقيا، معربا عن رغبته فى تكوين شراكات أكثر فى المستقبل، مشيرا إلى أن الجانب الصينى يعكف على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة فى مصر، كما أن الشراكة مع الصين فى مصر وأفريقيا ستكون مثمرة للغاية للمضى إلى الأمام، خاصة أن المملكة المتحدة لديها التكنولوجيا الجيدة جنبا إلى جنب مع الدعم التمويلي.

وقال بيان شيوان، الممثل الرئيسى لبنك التنمية الصينى فى مصر، إن التعاون مع مصر والمملكة المتحدة فى مجال البنية التحتية بإفريقيا سيكون مثمرا، وسيمثل المثلث المذكور شراكة قوية للغاية، خاصة فى مجالات الطاقة والصحة.

وأضاف إلى أن بلاده اهتمت بشكل كبير بالاستثمار فى السوق الإفريقية ومصر، خاصة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مؤكدا أن المشروعات المنتظر البدء فيها خلال المرحلة المقبلة ضخمة للغاية.

وأكد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الشهرين المقبلين سيشهدان زيارتين إلى شرق وغرب إفريقيا غير أنه لم يحدد دولا بعينها، موضحا أن مصر تعمل على الاستفادة من السوق الإفريقية، وتسعى إلى تواجد سلعها داخل المراكز اللوجيستية على مدار العام.

وأشار إلى أن الوزارة ستفتتح مراكز جديدة فى زامبيا وغانا والسنغال وجيبوتى، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع الممثلين التجاريين والبعثات التجارية الخارجية لتقوية وضع التجارة، مشددا على أن هناك الكثير من الفرص فى عدد من الدول الإفريقية.

وقال محمد هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الاقتصاد العالمى يمر بتغيرات مالية تستوجب خلق نماذج جديدة للتعاون الاقتصادى وإعادة تنويع سبل التعاون لزيادة الإنتاج من خلال التركيز على الاهتمامات المشتركة بين الدول المختلفة.

وأضاف أن تضافر كل من التكنولوجيا الجيدة التى يتمتع بها الجانب البريطانى إلى جانب النموذج الصناعى الجيد لدى الجانب الصينى والمميزات الجغرافية للجانب المصرى سوف يساعد على تأسيس مشروعات ضخمة لإنتاج سلع ذات جودة عالية يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصين تعتبر منتجا ومصدرا قويا، كما أن المملكة المتحدة تتمتع بتكنولوجيا عظيمة، وهى دولة تجارية من الطراز الأول إلى جانب أن لندن وبكين مستهلكين ومستوردين أقوياء أيضا، مضيفا أن مصر لاتزال فى المراحل المبكرة للتصنيع غير أن لديها تقدما فى الإنتاج الزراعى.

وجدير بالذكر أن وفد الشركات البريطانية يضم نحو 50 شركًة، بما فى ذلك مستثمرين حاليين فى مصر مثل شركات بومباردييه ( uk Bombardier) وفوجيتسو (Fujitsu) وموت ماكدونالد (Mott MacDonald) وجلاكسو سميث كلاين (GSK)، إضافة إلى الشركات التى تتطلع إلى الاستثمار فى مصر للمرة الأولى.

وأوضح بيان صادر عن السفارة البريطانية منذ أيام، أن الوفد يضم 33 شركًة من الوكالة الأسكتلندية للتنمية الدولية، و6 شركات من مجلس صناعات الطاقة الذى تتركز شركاته على صناعة النفط والغاز، ويضم الوفد كذلك 14 شركة من قطاع النقل والرعاية الصحية، و4 شركات تركز على الفرص فى قطاع التعليم.