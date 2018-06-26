اقتصادية القناة وأجيليتي توقعان بروتوكولا لتطوير مركز لوجيستي شرق بورسعيد

المال - خاص وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية عالمياً، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجيستي في منطقة شرق بورسعيد، أحد أهم المواقع الاستراتي



المال – خاص

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية عالمياً، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجيستي في منطقة شرق بورسعيد، أحد أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على البحر المتوسط.

تقوم شركة أجيليتي بتطوير محور لوجيستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد ببنية تحتية صناعية ولوجيستية لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية من خلال محور قناة السويس، كما ستعمل الشركة على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية بحيث يساهم في سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية في المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية.

وعقب توقيع الاتفاقية قال الفريق مهاب مميش إن إنشاء هذا المشروع في منطقة شرق بورسعيد يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف مصر التنموية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكامل عن طريق زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز تجاري وصناعي.

وأضاف الفريق مميش أن بروتوكول التعاون المشترك مع شركة أجيليتي من الخطوات الفارقة في تخطيط وتنمية المنطقة الاقتصادية بصفة عامة ومنطقة شرق بورسعيد بصفة خاصة، وتعد أجيليتي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة العاملة في هذا المجال العالم العربي.

وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن البروتوكول يستهدف دراسة الإستثمار فى تطوير المناطق اللوجيستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية، بجانب إقامة مركز لوجيستي أخضر “صديق للبيئة” لخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.

وأوضح، طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: ” أن موقع مصر المتميز يساعد على الوصول إلى أسواق المنطقة والمسارات التجارية فيها ويؤهلها أن تكون مركزاً للتوزيع الإقليمي، ومع زيادة الطلب للدخول إلى السوق الافريقية، قامت أجيليتي بالاستثمار في هذا السوق الواعد. إن تطوير منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة بحلول مستدامة وتقنية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوفير خدمات ميكنة وتحديث الجمارك يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي.”

وأضاف سلطان: ” أن التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والعمل في منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة.”

من جانبه أشار اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي أن إنشاء مركز لوجيستي في شرق بورسعيد يعمل على تقديم الحلول اللوجيستية والتكنولوجية للمستثمرين فى المنطقة كما يقوم بتوفير منظومة إليكترونية جمركية آمنة لتيسير حركة تداول السلع بطريقة آمنة وكذا الإرتقاء بمستوى الخدمات بالميناء لزيادة الميزة التنافسية، مما يساهم في زيادة حجم فرص العمل بمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف درويش أن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية وأجيليتي، فيما بعد، مشيراً إلى مخطط التنفيذ للعمل بين الطرفين يتضمن المرحلة الأولى المتمثلة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بتطوير مركز لوجيستى وتقديم الخدمات التكنولوجية الجمركية لمدة (8) ثمانية أشهر.

أما المرحلة الثانية التي تتضمن إعداد الخطط التفصيلية والمخطط الرئيسي النهائي والتفصيلي لمشروع المركز اللوجيستى ومراحله، وكذا الدراسات الفنية والمالية التفصيلية لتقديم الخدمات التكنولوجية لمدة(6) أشهر، ثم تأتي المرحلة الثالثة المتضمنة تأسيس شركة مشتركة في غضون (6) أشهر.

يذكر أن شركة أجيليتي – مصر، تدير 43 ألف متر مربع من المستودعات و30 ألف متر مربع من المساحات التخزينية المفتوحة، كما تدير الشركة في مدينة السادس من أكتوبر أكثر من 60 ألف موضع تخزين ومناولة المواد من خلال 67 منصة للتحميل، وتقدم أجيليتي في جميع أنحاء الجمهورية حلولاً مميزة لخدمات شحن ونقل البضائع الحساسة مع تمتع عملائها بخاصية التتبع الإليكتروني للبضائع المنقولة براً وبحراً وجواً عبر الموانئ المصرية من خلال رخصة الوكالة الملاحية التابعة للشركة.