اقتصادية القناة: توقيع عقدين مع تحالفات عالمية قبل نهاية العام

أحمد صبرىقال اللواء عبدالقادر درويش نائل، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة أبرمت 3 اتفاقيات مع تحالفات عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، منها مشروعات للحويات متعددة الأغراض.وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأى عام" على قناة تن إلى أن هناك عقدين آخرين سيتم الانتهاء

أحمد صبرى

قال اللواء عبدالقادر درويش نائل، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة أبرمت 3 اتفاقيات مع تحالفات عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، منها مشروعات للحويات متعددة الأغراض.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “رأى عام” على قناة تن إلى أن هناك عقدين آخرين سيتم الانتهاء من إبرامها قبل نهاية العام، موضحا أن عادئدات تلك الاتفاقيات تكمن فى فرص العمل التى ستوفرها.

وأكد أن الهيئة انتهت من توصيل الكهرباء والمياه لتلك المناطق، وسيتم الانتهاء من توصيل العاز قبل نهاية العام والصرف الصحى العام المقبل.