اقتصادية القناة توقع عقد بشرة خير لإقامه ألف مصنع.. الإثنين

سهير محمد تقرر توقيع عقد مشروع بشرة خير لإقامه ألف مصنع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية فى القنطرة غرب بالاسماعية يوم الاثنين المقبل بمبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس بالاسماعلية. ويوقع على العقد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والمهندس ع

سهير محمد

تقرر توقيع عقد مشروع بشرة خير لإقامه ألف مصنع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية فى القنطرة غرب بالاسماعية يوم الاثنين المقبل بمبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس بالاسماعلية.

ويوقع على العقد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والمهندس علاء السقطي، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أكد أن مشروع بشرة خير يخصص للشباب وصغار المستثمرين الجادين، وهو مشروع لانشاء مجمع صناعي متكامل على مليون متر مربع، يتواجد فيه المصنع بجوار جميع وحدات الخدمات اللوجستيه التي يحتاجها المشروع الصغير من بداية عمله وطوال فترة نشاطه، من تسويق ونقل واستشارات هندسية ومالية وصيانة وتمويل التي ستكون بمثابة المرشد والمنقذ للمشروع الصغير عندما تعترضه ايه مشاكل, مما يجعله نموذج للمجمعات الصغيرة التي تستهدف مد يد المساعدة للمشروع الصغير في كافة مراحله.

وأضاف أن التوقيع على عقد مشروع بشرة خير سيعقبه مؤتمر صحفى يعلن فيه شروط المشاركه فى المشروع والشركاء الذين سيساعدون المستثمر الصغير فى كل مراحله وآليات التمويل وكل الاستفسارات التى يحتاج أن يعرف إجابتها المستثمر.