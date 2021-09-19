«اقتصادية القناة» تلزم موانئ دبى بتحمل غرامات أرضيات التخزين

قال اللواء محمد شعبان مرعى نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبى لـ«المال» إنها تدخلت لإنهاء أزمة تكدس الحاويات بساحات محطة حاويات ميناء السخنة الذى تشغله موانئ دبى العالمية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أنه تم الاتفاق على مجموعة من الآليات منها توفير مستودعات جمركية خارجية فى منطقة رويال و راية لإجراء الفحص على الحاويات خارج الميناء.

وتابع إنه تم الاتفاق على إلزام «موانىء دبى» بتحمل غرامات أرضيات التخزين التى يتم فرضها على الحاويات عن أى فترة تزيد مدتها عن 4 أيام للحاوية داخل الميناء، والعمل على تطوير المعدات وتدريب العمالة التابعة لها للقيام بإنهاء الإجراءات بشكل سريع.

وذكر «مرعى» أنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك بحيث يتم زيادة عدد موظفيها بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية بأسرع وقت.

وتنفذ الحكومة أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، والتى تشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومترا طوليا، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كيلومترات متصلة بالقطار الكهربائى السريع (عين السخنة / العلمين الجديدة)؛ لتستخدم فى نقل البضائع خصوصاً الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل.