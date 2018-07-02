«اقتصادية القناة» تفاوض السويدى لتنمية 10 ملايين متر فى السخنة

أحمد عاشور ونادية صابر:أوشكت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد مع مجموعة «السويدى»، لتنمية وتطوير 10 ملايين متر مربع فى منطقة العين السخنة.وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال أسبوعين على أقصى تقدير، ضمن اتجاه لتشجيع وجذب الا

أحمد عاشور ونادية صابر:

أوشكت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد مع مجموعة «السويدى»، لتنمية وتطوير 10 ملايين متر مربع فى منطقة العين السخنة.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال أسبوعين على أقصى تقدير، ضمن اتجاه لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية للعمل بالمنطقة الاقتصادية، بعد نجاح التعاقد مع تحالف «بولاريس – أرضك» لتولى تطوير 5 ملايين متر مربع، وتفعيل عقد شركة «كربون» لإقامة أكبر مجمع للبتروكيماويات فى العين السخنة.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، قد وقع أمس الأول السبت، عقد إنشاء مجمع كربون للبتروكيماويات.

وقال باسل الباز، رئيس مجلس إدارة كربون القابضة، إن المشروع سيتيح حجم تداول عند التشغيل حوالى 14 مليار دولار سنوياً، وصادرات تصل إلى 8 مليارات دولار، علاوة على ما يوفره من فرص عمل تقارب 20 ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و3 آلاف أخرى عند تشغيل المشروع، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.

وأعلن مميش أن مشروع «كربون» لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات هوأضخم مشروع بالقطاع فى منطقة الشرق الأوسط باستثمارات أجنبية متنوعة، ويمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذى بذلته القيادة السياسية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن المشروع سيكون له جانب كبير فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، استناداً إلى ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية، كما يعتبر قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التى تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل فى مصر من خلال هذا المشروع.