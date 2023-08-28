«اقتصادية القناة» تطرح مناقصة عامة لرفع كفاءة محطات الصرف الصحي بميناء الأدبية

تطرح الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مناقصة عامة للعام المالي الجاري 2023/2024 تستهدف تشغيل وصيانة ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بميناء الأدبية،وذلك في إطار تطوير المنطقة الاقتصادية لموانيها الجنوبية وعلي رأسها ميناءي السخنة والأدبية .



ويخضع ميناء الأدبية لعدد من أعمال التطوير التي ستدعم تميزه في مجال استقبال المهمات والطرود الثقيلة، نظراً لما أثبته من كفاءة في هذا المجال، لاسيما حاليا يتم الإعتماد عليه في دعم المشروعات القومية من خلال جاهزيته وموقعه ووجود الطواقم المدربة على التعامل مع هذه المهام، حيث أستقبل “الادبية ” 896 طرداً ثقيلاً تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا والتى تعد الأطول من نوعها تصل مصر محملة علي متن السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPING.



ويجري نقلهم إلي رأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برج فائق الطول (120 مترًا ) بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح ، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة .



كما أستقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية خلال الربع الأخير للعام المالي المنقضي 2022/2023 حجم بضائع يصل إلي مليون و750 ألف طن، من خلال وصول 96 سفينة حيث استقبل الميناء خلال شهر أبريل 36 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات 573,960.3 طن، كما استقبل الميناء خلال مايو 31 سفينة بحمولات مختلفة بلغ إجماليها 675,546.68 طن، وخلال شهر يونيو استقبل الأدبية 29 سفينة، بحمولة إجمالية قدرها 500,900.21 طن.