«اقتصادية القناة» تطالب التوكيلات الملاحية إخطارها بأعداد السفن القادمة من الصين إلى السخنة

وجهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطابًا إلى التوكيلات الملاحية، يطالبها بإخطاراها بأعداد السفن القادمة من الصين إلى ميناء السخنة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها.

ونص الخطاب علي الآتي: “نظرًا لتفشي وباء “كورونا” بجمهورية الصين الشعبية ومدى خطورته وسرعة انتقال المرض، يرجي التكرم بموافاتنا بأسماء السفن الواردة من موانيء الصين قبل وصولها لميناء السخنة، بثلاث أيام علي الأقل حتي يتسني لنا اتخاذ الإجراءات الوقائية معها.

ويعد ميناء السخنة أحد الموانيء الست التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل.

وتفشي فيروس كورونا الذي قتل 170 شخصًا في الصين، أصبح حالة طوارئ عالمية بعدما انتقل الفيروس إلى 18 دولة.