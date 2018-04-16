اقتصادية القناة تستضيف المنتدى الصيني –الإفريقي للمناطق الاقتصادية

نادية صابر:يفتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي "المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات" والذي يعقد في هيلتون هليوبوليس، خلال الفترة من17 إلى 18 إبريل الجاري، بحضور وزراء وسفراء وممثلي

نادية صابر:

يفتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني – الإفريقي “المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات” والذي يعقد في هيلتون هليوبوليس، خلال الفترة من17 إلى 18 إبريل الجاري، بحضور وزراء وسفراء وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية من الصين وإفريقيا.