اقتصادية القناة تحسم مفاوضاتها مع موانئ سنغافورة الأسبوع المقبل

❏ المباحثات تشمل شكل الشراكة وتكاليف التنفيذ.. وتأجيل جذب خط ملاحى جديدأمانى العزازىعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ستحسم مفاوضاتها مع شركة موانئ سنغافورة، حول تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الأسبوع المقبل.وأضافت المصادر أن ورش

❏ المباحثات تشمل شكل الشراكة وتكاليف التنفيذ.. وتأجيل جذب خط ملاحى جديد

أمانى العزازى

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ستحسم مفاوضاتها مع شركة موانئ سنغافورة، حول تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن ورش العمل التى تنعقد بين الجانبين، على هامش زيارة مسؤولى الشركة لمصر حالياً تسير فى اتجاهين، أحدهما: فنى هندسى يجيب على استفسارات الوفد السنغافورى حول مواصفات البنية التحتية للأرصفة البحرية الجارى إنشاؤها بالميناء، وقدرتها على تحمل أوناش تداول الحاويات وارتفاعاتها وقوة تحمل الرصيف، وملاءمته لاستقبال السفن العملاقة، والثانى: يتضمن النواحى التجارية المتعلقة بحسابات التشغيل وتكلفة الأعمال وشكل الشراكة بين الجانبين فى تشغيل محطة الحاويات الجديدة بعد تحمل الدولة تكلفة إنشاء الأرصفة.

وذكرت أن موانئ سنغافورة اشترطت مطالب فنية وهندسية تتعلق بتنفيذ الساحة الخلفية لرصيف المحطة، ومن المقرر أن يقوم تحالف دار الهندسة، استشارى المشروع، بمراجعتها وإعداد التصميمات المطلوبة، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذها، قبل قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة.

ونفت المصادر ارتباط المفاوضات بموعد الانتهاء من الأعمال البحرية لأرصفة الميناء البالغة 5 كيلومترات، والمقرر تسليمها من الهيئة الهندسية منتصف 2018.

وطلب الوفد السنغافورى من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جذب خط ملاحى عالمى للتعامل مع المحطة، إلا أن ذلك البند تم إرجاؤه لحين الاستقرار على بنود التعاقد بين الجانبين وتحديد نسب وشكل الشراكة بين موانئ سنغافورة واقتصادية قناة السويس.

ووصف المصدر رغبة وفد موانئ سنغافورة فى الاستثمار بشرق بورسعيد بـ»الرغبة القوية» بعد اعجاب الوفد بمعدلات إنجاز الأعمال وحجم المشروعات العملاقة الجارى إنشاؤها، خاصة شبكة الطرق الدولية والأنفاق، وتوافر البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى.

يذكر أن الفريق مميش نجح فى إقناع موانئ سنغافورة بالعودة لطاولة المفاوضات، بعد جولته الآسيوية الشهر الماضى، بصحبة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.