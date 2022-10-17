«اقتصادية القناة» تبرم تعاقدات بـ 2.2 مليار جنيه لتطوير ميناء شرق بورسعيد

أبرمت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقود تنفيذ أعمال تطوير فى ميناء شرق بورسعيد مع عدد من شركات المقاولات والتشييد بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة إنها استطاعت خلال الفترة الماضية، جذب عدد من كيانات القطاع الخاص الأجنبى والمحلى لتولى مهمة إدارة وتشغيل أرصفة بطول 5800 متر من إجمالى 7300 أنشأتها على مدار السنوات الماضية، ليتبقى 1500 سيتم قريبا الاتفاق على تشغيلها مع أحد الخطوط الملاحية.

وأوضح «برايا» لـ«المال» على هامش مشاركته فى مؤتمر مئوية غرفة تجارة الاسكندرية نهاية الأسبوع الماضى أنه تم منح الموافقات اللازمة لشركة «منيرفا» العالمية لبدء تنفيذ مشروع تموين السفن فى ميناء شرق بورسعيد بطاقة تصل إلى 1.3 مليون طن من مختلف أنواع الوقود، خلال السنة الأولى من التشغيل.

وأضاف أنه سيتم إصدار تراخيص تموين السفن بالوقود خلال أيام لنحو3 شركات أخرى لفترة عام قابلة للتجديد، للعمل بكل من ميناءى شرق بورسعيد والسخنة، للاستفادة من العدد الكبير لسفن الخطوط الملاحية العاملة فى تلك الموانئ.

وأشار إلى أنه تم أيضا إسناد 4 رخص تموين سفن بالوقود لـ3 كيانات عالمية، بواقع إثنتين فى البحر المتوسط لكل من شركتى «مينرفا» لتموين السفن و«بنينسولا» فيما حصلت «مينرفا» و«كورال إنرجى» على أخريين فى البحر الأحمر.

وتابع :«يمثل منح هذه الرخص لشركات عالمية أحد أوجه الاستفادة من موقع مصر المتميز وبنيتها الأساسية، موضحًا أنه تم إجراء دراسة مشتركة بالتعاون بين قطاعى البترول والنقل وهيئتى قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، من أجل استثمار هذه المقومات فى دعم إقامة نشاط ناجح لتموين السفن». فى سياق متصل، أكد «برايا» أن الهيئة يستهدف تحويل 6 مذكرات تعاون تم توقيعها مع شركات عالمية متخصصة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف إلى اتفاقات تنفذ خلال عامين، من إجمالى 15 اتفاقية تعاون ثنائى جرى إبرامها مع شركات القطاع الخاص الأجنبى.