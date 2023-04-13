«اقتصادية الشيوخ» توافق على اقتراح تحمل الدولة ضرائب الملاهي على المسارح

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزارء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصري، كحزمة تحفيزية للفن المسرحي المصري ودعم للقوة الناعمة المصرية.

وانعقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ برئاسة النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأحمد أبو السعود الإبياري والفنان أيمن عزب عن النقابة ، وبحضور أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من نائب التنسيقية، مشيرة إلى أن هذا المقترح يعد الخطوة الأولى لرفع الأعباء المالية علي صناعة الإنتاج الفني.

جدير بالذكر أن التنسيقية قد وقعت بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم القوة الناعمة المصرية.