اقتصاد وأسواق

«اقتصادية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين

لإزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم
ياسمين فواز 9:10 م, الأحد, 13 مارس 22 9:10 م, الأحد, 13 مارس 22

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استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

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وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة ٧٢ و٧٣ .

وقال أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم، والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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