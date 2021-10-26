«اقتصادية» الشيوخ تستكمل مناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية مع وزير المالية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء ، لمناقشة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة ، واستمعت اللجنة لآراء الجمعيات الخاصة بسوق المال و رئيس مصر المقاصة وممثلين عن هيئة الرقابة المالية للتعبير عن آرائهم بشأن القانون.

وكشف النائب أحمد سمير زكريا ، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ومقدم أول اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية ، عن استماع اللجنة لكافة آراء ممثلي سوق المال ممن حضروا الي اجتماع اللجنة اليوم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته ل:”المال” أن اللجنة بصدد عقد اجتماع آخر مع وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة.

يشار الي ان الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اكد خلاله أن قرار تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية علي تعاملات البورصة في هذا التوقيت يمثل أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذات أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، كما يؤثر سلبا على خطة سياسية الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد زكريا، في الاقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة.

وكشف أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة

يشار إلى تقدم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه أن ذلك القرار في هذا التوقيت يمثل أضرار بالغة على سوق الأوراق المالية المصرية بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص وأيضا المستثمرين في البورصة، خاصة أن البورصة تعد مرآة الاقتصاد المصري، كما تعد مصدر تمويل للشركات، بالإضافة لكونها ذات أهمية كبيرة للغاية في دخول التمويل للاقتصاد بشكل كبير، كما يؤثر سلبا على خطة سياسية الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد زكريا، في الاقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ أن البورصة المصرية تتأثر بالفعل بسبب هذه الضريبة، لما تمثله من تأثير سلبي كبير خاصة أن القرار صدر منذ عام 2014 وتم تأجيل الضريبة أكثر من مرة.

وكشف أن تفعيلها في ذلك التوقيت يضر بالاقتصاد المصري بشكل عام، كما تتعارض الضريبة مع سياسة الحكومة والدولة التي أعلنتها القيادة السياسية بطرح العديد من الشركات في البورصة، وكان أخرها طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة