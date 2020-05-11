اقتصاد وأسواق

«اقتصادية البرلمان» تناقش موازنة الهيئات الاقتصادية الأسبوع المقبل‬ ‫ ‬

‫اللجنة تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية أو ممثليها للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الخاصة بهم‬
ياسمين فواز 5:04 م, الأثنين, 11 مايو 20 5:04 م, الأثنين, 11 مايو 20

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‫ ‬تستعد اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.‬
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‫أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة مع رؤساء الهيئات الاقتصادية او ممثليها للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الخاصة بهم، إضافة إلى عرض مطالبنا منهم.‬

اقتصادية البرلمان: انخفاض الموارد تحول دون زيادة موازنة الصحة والتعليم

‫وفيما يخص الاستحقاقات الدستورية داخل الموازنة الجديدة ، قال عضو البرلمان إننا وصلنا إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة فى الدستور طبقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.‬

‫وأشار عضو اللجنة الاقصادية إلى أننا نريد زيادة هذه النسبة، إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.‬
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‫وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن هناك أسبابا تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز فى الموازنة وانخفاض معدل النمو الاقتصادى، حيث كان مخططا أن يصل معدل النمو فى الموازنة العامة للدولة إلى 6.4 %.‬

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بقلم ياسمين فواز

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