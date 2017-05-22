اقتصادية البرلمان تعتزم استدعاء عامر لمناقشة رفع أسعار الفائدة

قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال الفترة المقبلة، لمناقشته حول أسعار الفائدة لأنه لا يجوز رفع الفائدة ثم تخفيضها مرة أخرى مما يشكل صدمة للأسواق، وذلك خلال شهر رمضان المقبل.

وقال النائب أن قرار محافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض 2% كان إحدى توصيات بعثة صندوق النقد الدولي أثناء زيارتها الأخيرة لمصر، مؤكداً أنه إحدى أدوات السيطرة علي التضخم.

وأشار الشريف في تصريحاته لـ “المال”، إلى أنه رغم كون قرار المركزي الأخير ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى، إلا أن له أثارًا سلبية من أهمها إحجام المستثمرين وقلة السيولة ومزيد من الانخفاض للقدرة الشرائية، بالتزامن مع تخفيض قطاع كبير من المنتجين لما يطرحونه من سلع في الأسواق.

وأوضح أن قرار رفع الفائدة هو سياسة اقتصادية انكماشية تحتاج لبرنامج موازى من الحكومة يخلق حالة من التكامل بين السياسة النقدية والاقتصادية للدولة، مطالباً الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص تصديرية أفضل، وابتكار نوع جديد من رواد الأعمال الخاصة بعيدًا عن المؤسسات والكيانات الحكومية.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، مساء الأحد، أعلنت عن تثبت الفائد، ورفعت الأسعار على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.