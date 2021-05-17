سيـــاســة

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع الصكوك السيادية.. غدًا

بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية
ياسمين فواز 7:37 م, الأثنين, 17 مايو 21 7:37 م, الأثنين, 17 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستكمل اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوم السيادية عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

اقرأ أيضا  كتائب القسام تعلن مقتل مسئولها العسكري في غزة جراء استهداف إسرائيلي

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون الصكوك السيادية

يشار إلي موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.

اقرأ أيضا  بعد نزوح 10 آلاف فلسطيني.. «الأونروا» تحول مدارسها في غزة لملاجئ

ورفض المجلس فى جلسته العامة اليوم الاثنين، المقترح المقدم من الحكومة للمادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة، وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص وألا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.

ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى أعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون .

وتنص المادة الثامنة على: ” تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة.

اقرأ أيضا  جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن التدخل بريا في قطاع غزة ⁧‫

كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

السيسي يصل إلى مقر إفيمير للمشاركة في مؤتمر باريس (صور)

هيثم سمير 6:10 م, الأثنين, 17 مايو 21

«الجنايات» : المؤبد لمتهم في قضية أحداث أبو النمرس

المال - خاص 3:24 م, الأثنين, 17 مايو 21

اليونان وهولندا يثمنان جهود مصر لوقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

سمر السيد 1:44 م, الأثنين, 17 مايو 21

السيسي عن الوضع بغزة : بصفة عاجلة لابد أن يعود الهدوء وتنتهي أعمال القتل (فيديو)

المال - خاص 1:35 ص, الأثنين, 17 مايو 21

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية

سمر السيد 12:14 ص, الأثنين, 17 مايو 21

السيسي والبرهان يؤكدان من باريس التمسك باتفاق قانوني حول ملء سد النهضة

المال - خاص 11:34 م, الأحد, 16 مايو 21