اقتصادية البرلمان تخاطب إسماعيل لحصر الصناديق الخاصة قبل نهاية يونيو

كشفت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن إرسال اللجنة خطابًا رسميًّا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمراجعة كل وزارة على حدة للكشف عن الصناديق الخاصة التابعة لها وعن حجم الأموال وأوجه صرفها، مؤكدة أن اللجنة تنتظر ردًّا رسميًّا على خطابها لمضاهاته بما عرَضه وزير المالية خلال اجتماع اللجنة، اليوم، من مستندات تؤكد وجود 720 حسابًا خاصًّا.

وأشارت، في تصريحاتها، لـ”المال”، إلى أن اللجنة تسعى لحصر كامل لتلك الصناديق؛ لاستخدام حسابات أي صناديق أخرى في عجز الموازنة بدلًا من رفع أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء وغيرها من الآليات التي تزيد من العبء على كاهل المواطن.

وأضافت النائبة أن وزير المالية أكد عدم استجابة الوزارات المختلفة لطلب المالية بتفاصيل الصناديق الخاصة التابعة لهم، مؤكدًا حصول الوزارة على معلوماتها من البنك المركزى الذي كشف عن وجود 33 مليار جنيه ميزانية 720 صندوقًا خاصًّا فقط.

ونوّهت برفض الوزير مقترح اللجنة بضم 30 مليارًا فقط للموازنة، وترك “الثلاث مليارات مرتبات وخلافه” للهيئات التابعة لها الصناديق، مشددة على أن اللجنة حريصة على حسم أمر الصناديق قبل نهاية دور الانعقاد الحالي يونيو المقبل.

كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد قال إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة يصل لـ33 مليار جنيه، ولا تشمل الهيئات الاقتصادية باعتبار أنها قائمة بذاتها.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة وضع الصناديق الخاصة.

وأضاف الجارحي أن هناك رأيًا يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا عدم صحة ما يقال من أن حجم أموال الصناديق الخاصة يصل لـ600 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا مستمرًّا في حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.

وأوضح وزير المالية أن هناك نقاشًا حاليًّا بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، لكن هذا الطرح سيكون مكسبًا لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر على المدى البعيد.