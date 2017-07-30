اقتصادية البرلمان تتحفظ على نسبة العمالة الأجنبية بلائحة الاستثمار

ياسمين فواز: كشف النائب محمد على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن استكمال اللجنة مناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن اللجنة لم يكن لديها تحفظات كثيرة على مواد اللائحة، خاصة أن الهدف منها هو توضيح وشرح مواد القانون.وأضاف عضو اللجنة فى تصريحاته لـ"المال" أ

ياسمين فواز:



كشف النائب محمد على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن استكمال اللجنة مناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن اللجنة لم يكن لديها تحفظات كثيرة على مواد اللائحة، خاصة أن الهدف منها هو توضيح وشرح مواد القانون.

وأضاف عضو اللجنة فى تصريحاته لـ”المال” أن الهدف من مناقشة اللائحة هو محاولة خروجها فى أفضل صورة لكون استخدامها سيكون من قبل مستثمرين أجانب من كل دول العالم، لافتا إلى أن اللجنة تحفظت على رفع نسبة الاستعانة بالعمالة الأجنبية من 10% إلى 20%.

وأوضح أن اللجنة رغم وجود معايير محددة للاستعانة بالعمالة السابقة حال عدم توفرها فى العمالة المصرية، إلا أن اللجنة ما زالت ترى أهمية وضع مزيد من الضوابط والمعايير.

من جانبه أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أنه ستتم موافاة الحكومة بملاحظات أعضاء اللجنة، وكذلك كل الملاحظات التي وردت من المختصين بالقانون، معلنا عن قيام اللجنة بزيارة إلى مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار، الأحد المقبل.



وقال “غلاب”، في كلمة خلال مناقشة اللجنة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار: إن “زيارة أعضاء اللجنة لمركز خدمات المستثمرين تأتي بناء على دعوة من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك لتفقد ما تم تنفيذه على أرض الواقع حيال هذا المركز”.

ونوه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الوزيرة سحر نصر أبلغته بأن الوزارة اقتربت من الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، ويرجح الإعلان عنها الأسبوع المقبل.