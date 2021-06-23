اقتصادى أوروبى: منطقة اليورو تشهد تعافيا بوتيرة لم تعهدها منذ 15 عاما

أظهر مسح، أن أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو حققت نموا بأسرع معدل في 15عاما خلال الشهر الجاري، إذ أدى تخفيف إجراءات العزل العام وإطلاق الطلب الكامن لازدهار قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد إلى 59.2 من 57.1 وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2006.

كما فاقت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وتقديرات استطلاع لرويترز عند 58.8.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت: ” منطقة اليورو تسجل ازدهارا بوتيرة لم تشهدها منذ 15 عاما مع إعلان الشركات عن نمو في الطلب”.

اقتصادى: امتد النمو من القطاع الصناعي ليضم المزيد من القطاعات الخدمية

وقال كريس وليامسون :” أضحت الزيادة واسعة النطاق على نحو متسارع وامتدت من القطاع الصناعي لتضم المزيد من القطاعات الخدمية لاسيما الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين”.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 58.0 من 55.2، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018 وهو يزيد قليلا عن توقعات رويترز عند 57.8.

توقعات باستمرار الزخم

ومما يشير لاحتمال استمرار الزخم، صعد مؤشر الانشطة الجديدة قرب أعلى مستوى في 14 عاما عند 57.7 من 56.6.

في غضون ذلك، عادل توسع أنشطة القطاع الصناعي الوتيرة القياسية المسجلة في مايو وجاءت القراء الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع لشهر يونيو دون تغيير عن القراءة النهائية في مايو أيار عند 63.1 بينما توقع استطلاع رويترز هبوطا إلى 62.1.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي المؤشر المجمع إلى 62.4 من 62.2.

ارتفاع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو خلال يونيو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف

وفى سياق متصل، أظهرت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في يونيو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف وسط تخفيف مطرد لقيود جائحة كوفيد-19 .

وقالت المفوضية، إن تقديرها الأولي لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو تحسن إلى -3.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2018 ، من -5.1 في مايو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إلى -3.0.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 1.5 نقطة في يونيو إلى -4.5، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

المصنعون البريطانيون يسجلون أقوى نمو للإنتاج على الإطلاق

على صعيد آخر، خلص مسح إلى أن المصنعين البريطانيين سجلوا أقوى نمو للإنتاج على الإطلاق، لكنهم يتوقعون أيضا رفع أسعارهم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عاما، وهو ما يزيد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية.

وبلغ المؤشر الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني لنمو الناتج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أعلى مستوياته منذ بدء الاتحاد في تسجيل البيانات علم 1975، إذ سجل 37، مدعوما برفع قيود مرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر الاتحاد لدفاتر الطلبيات الشهرية إلى 19 في يونيو من 17 في مايو، وهو أعلى مستوى منذ 1988.

كان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 18.

وارتفع مؤشر الأسعار في المسح إلى 46 من 38 في مايو، وهي أعلى قراءة منذ 1982 وتتخطى بفارق كبير متوسطها البالغ 3.