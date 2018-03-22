اقتصادى أمريكى : 50 % من ثروات قارة أفريقيا تم إخفاؤها

مها أبو ودنقال جون رومر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ييل الأمريكية، إن 50% من ثروات القارة الأفريقية تم إخفاؤها عن طريق حسابات سرية خارج القارة السمراء.وأكد رومر، على هامش ندوة نظمها مشروع الحلول البديلة التابع للجامعة الأمريكية، أن إخفاء هذه الثروات نتج عنه عدم مساو

مها أبو ودن





قال جون رومر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ييل الأمريكية، إن 50% من ثروات القارة الأفريقية تم إخفاؤها عن طريق حسابات سرية خارج القارة السمراء.

وأكد رومر، على هامش ندوة نظمها مشروع الحلول البديلة التابع للجامعة الأمريكية، أن إخفاء هذه الثروات نتج عنه عدم مساواة فى الفرص، وهو ما يعنى ضرورة حصر الثروات لتحقيق التكافؤ.

واقترح رومر فرض ضريبة على الثروة؛ من أجل حصر الثروات بشكل دقيق، ولا سيما مع تطبيق نظام للكشف عن الحسابات البنكية الذى يتيح للدولة الحصول على بيانات الحسابات البنكية لمواطنيها خارج حدودها.

جاء ذلك على هامش حلقة نقاشية لإيجاد حلول للسياسات البديلة حول المساواة فى الفرص، أقامها مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية.