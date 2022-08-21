اقترب من المليون جنيه.. ارتفاع مصروفات المدارس الدولية على طاولة «النواب» بدور الانعقاد المقبل

أعلنت د. حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، فور بدء دور الانعقاد الثالث، لمناقشة الارتفاع المبالغ فيه لمصروفات المدارس الدولية في مصر.

وأشارت “يشار”، في تصريحات لها، إلى أن قطاع عريض لا يستهان به من المواطنين في مصر، يحرص على الاستثمار في أبنائهم عبر تعليمهم تعليمًا جيدًا، من خلال إلحاقهم بالمدارس الدولية في مصر، لافتة إلى أنها تلقت عشرات الشكاوى من أولياء أمور ينتقدون فيه الارتفاع غير المبرر في أسعار مصروفات المدارس الانترناشيونال “الدولية”، لهذا العام والتي وصلت مصروفات إحدى المدارس إلى 880 ألف جنيه.

لافتة إلى أنها إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات من بينها التعليم، فضلًا عما تقدمه من خدمات فندقية وتكنولوجية ومستوى عالمي من الدراسة للملتحقين بها”.

وأوضحت “عضو لجنة التعليم بمجلس النواب “، أن هذه المدارس بررت ارتفاع مصروفاتها، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات من بينها التعليم، فضلًا عما تقدمه من خدمات فندقية وتكنولوجية ومستوى عالمي من الدراسة للملتحقين بها”

وأضافت “نائبة البرلمان”، أي كانت هذه المبررات إلا أن هذه المصروفات مُبالغ فيها كما أنها تخالف اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الدولية في مصر، كما أن تحصيلها بالعملة الصعبة في ظل ما نواجهه من تراجع الاحتياطي النقدي، يحتاج إلى تدخل حكومي، استغلال أولياء الأمور واستنزافهم هو أمر آخر يحتاج أيضًا إلى تدخل.

وذكرت عضوة مجلس النواب ، طوال السنوات الماضية، طالبنا كثيرًا بالتدخل الحكومي تجاه هذه المصروفات عبر تحديدها، إلا أننا لم نر ترجمة على أرض الواقع، وهو مادفع هذه المدارس إلى الاستمرار في هذه الزيادات السنوية دون أن تبالي بأي رد فعل من جانب وزارة التربية والتعليم.